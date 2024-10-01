Kahramanmaraş'ta sahte altın çetesi çökertildi Sahte altın üreterek piyasaya süren çete yakayı ele verdi. 17 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

İHA

Kahramanmaraş'ta sahte altın üreterek piyasaya süren çeteye operasyon düzenlendi.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraş’ta Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türkoğlu ilçesinde üretilen sahte altınların Kahramanmaraş, Antalya, Adana, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin illerinde piyasaya sürüldükleri yönünde ihbar ve beyanların alınması üzerine şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmalar kapsamında 20 kişinin söz konusu olaya karıştıkları tespit edildi.

17 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüpheliler hakkında toplamda 15 ara yakalama gerçekleştirilirken bugün itibarıyla Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç delillerini elde etme ve şüpheli şahısları yakalamaya yönelik Kahramanmaraş ve Eskişehir illerinde 17 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan arama işlemleri sonucunda çok sayıda uyuşturucu uyarıcı madde ve sahte altın ele geçirilirken, soruşturma dahilinde 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler, soruşturmayı titizlikle yürütmeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)