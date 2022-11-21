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    Kahramanmaraş'ta sakladığı paraları 36 yıl sonra buldu

    Kahramanmaraş’ta bir kadın, 'bir gün lazım olur' diye çantaya koyup ahırda sakladığı eski Türk Lirası ve yabancı paraları 36 yıl sonra buldu.
    • 21.11.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 11:14
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    Kahramanmaraş'ta sakladığı paraları 36 yıl sonra buldu

    Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'nde yaşayan Asiye Akçam (55), 'bir gün lazım olur' diyerek harcamadığı bir miktar Türk Lirası ve yabancı paraları çantaya koyup, evinin altındaki ahıra sakladı.

    Aradan geçen yılların ardından temizlik için girdiği ahırda eski çantaların birini kontrol eden Akçam, 36 yıl önce bıraktığı paraları buldu.

    "Bu paraları 36 yıl önce saklamıştım"

    Şu anda bir değeri olmayan paraları saklamaya devam edeceğini söyleyen Akçam, “Bu paraları çantaya koyup ahıra bırakmıştım. Çantaları atmak için aldığımda içinden eski paralar çıktı. Ben bu paraları 36 yıl önce saklamıştım.” dedi.

    Asiye Akçam, paraların görüntüsünü çektirerek kendi adına açtığı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

    Kahramanmaraş ta sakladığı paraları 36 yıl sonra buldu #1

    Kahramanmaraş ta sakladığı paraları 36 yıl sonra buldu #2

    Kahramanmaraş ta sakladığı paraları 36 yıl sonra buldu #3


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