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Kahramanmaraş'ta sakladığı paraları 36 yıl sonra buldu

Kahramanmaraş'ta sakladığı paraları 36 yıl sonra buldu

Kahramanmaraş’ta bir kadın, 'bir gün lazım olur' diye çantaya koyup ahırda sakladığı eski Türk Lirası ve yabancı paraları 36 yıl sonra buldu.