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- Kahramanmaraş'ta şarjdan uyuşturucu çıktı
Kahramanmaraş'ta şarjdan uyuşturucu çıktı
Jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şarj için kullanılan cihazın içinden uyuşturucu madde ele geçirildi.
- İHA
- 15.10.2021 - 14:36
Kahramanmaraş’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinin Narlı bölgesinde yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durdurdu.
Araçta yapılan aramada bir yolcunun üzerindeki şarj cihazı açıldığında içinden 10 gram esrar maddesi bulundu.
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Olayla ilgili M.Ç (34) gözaltına alındı.
Kahramanmaraş’ta şarj cihazından uyuşturucu çıktı VİDEO