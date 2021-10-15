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    Kahramanmaraş'ta şarjdan uyuşturucu çıktı

    Jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şarj için kullanılan cihazın içinden uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • İHA
    • 15.10.2021 - 14:36
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    Kahramanmaraş'ta şarjdan uyuşturucu çıktı

    Kahramanmaraş’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinin Narlı bölgesinde yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durdurdu.

    Araçta yapılan aramada bir yolcunun üzerindeki şarj cihazı açıldığında içinden 10 gram esrar maddesi bulundu.

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    Olayla ilgili M.Ç (34) gözaltına alındı.

    Kahramanmaraş’ta şarj cihazından uyuşturucu çıktı VİDEO

    Kahramanmaraş ta şarjdan uyuşturucu çıktı #1

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