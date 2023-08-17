Kahramanmaraş'ta serinlemek için girdiği göl sonu oldu

DHA
Her geçen gün serinlemek uğruna göle giren vatandaşların ölüm haberleri daha da artıyor.
Kahramanmaraş'ın Abbaslar Mahallesi’nde öğle saatlerine Emre Avcu, serinlemek için Gölpınar Gölü'ne girdi.
Ekipler arama çalışması başlattı
Avcu, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbarla bölgeye itfaiye sualtı arama-kurtarma, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gölden cansız bedeni çıktı
Çalışma başlatan ekipler, Avcu'nun cansız bedenine ulaştı. Cenaze, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.