Kahramanmaraş'ta serinlemek için girdiği göl sonu oldu Sıcak havadan bunalarak göle giren Emre Avcu gözden kayboldu. Arama çalışması başlatan ekipler, Avcu'nun cansız bedenine ulaştı.

DHA

Her geçen gün serinlemek uğruna göle giren vatandaşların ölüm haberleri daha da artıyor.

Kahramanmaraş'ın Abbaslar Mahallesi’nde öğle saatlerine Emre Avcu, serinlemek için Gölpınar Gölü'ne girdi.

Ekipler arama çalışması başlattı

Avcu, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarla bölgeye itfaiye sualtı arama-kurtarma, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gölden cansız bedeni çıktı

Çalışma başlatan ekipler, Avcu'nun cansız bedenine ulaştı. Cenaze, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.