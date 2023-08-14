Kahramanmaraş’ta serinlemek için sulama kanalına girdiler: 3 gençten 1'i boğuldu Serinlemek için sulama kanalına giren 3 gençten biri boğuldu, biri hastaneye kaldırıldı. Suda kaybolan diğer genci arama çalışması devam ediyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kavurucu yaz sıcakları etkisini göstermeye devam ediyor... Sıcak havaların etkisiyle vatandaş serinlemek için farklı yollar arıyor. Serinlemek isteyen vatandaşların sulama kanalı ve denize girmesiyle birçok boğulma vakası yaşandı. Bunlardan biri de Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi oldu. 3 genç kayboldu Sıcaktan bunalıp serinlemek için sulama kanalına giren 17 yaşındaki Muhammet Erhan İspir, 16 yaşındaki Melih Arslantaş ve ismi öğrenilemeyen bir genç suda kayboldu. 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı, 1 kişi kayıp Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Melih Arslantaş'ı sulama kanalından çıkardı. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Arslantaş hastaneye sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda, Muhammet Erhan İspir’in ise cansız bedenine ulaşıldı. Kanalda kaybolan diğer genci bulmak için arama çalışması devam ediyor. Olay sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.