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    Kahramanmaraş'ta servis minibüsü devrildi: 8 yaralı

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, refüjdeki ağaca çarpıp devrilerek ters döndü. Kazada 8 kişi yaralandı.
    • AA
    • 01.07.2021 - 09:04
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 09:26
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    Kahramanmaraş'ta servis minibüsü devrildi: 8 yaralı

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde fabrikaya işçi taşıyan M.İ. (26) yönetimindeki 46 S 1104 plakalı servis minibüsü, Havalimanı Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.

    8 KİŞİ YARALANDI

    Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüsteki sürücü ile 7 kişi yaralandı.

    Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Kahramanmaraş ta servis minibüsü devrildi: 8 yaralı #1

    Kahramanmaraş ta servis minibüsü devrildi: 8 yaralı #2

    Kahramanmaraş ta servis minibüsü devrildi: 8 yaralı #3

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