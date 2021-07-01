- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kahramanmaraş'ta servis minibüsü devrildi: 8 yaralı
Kahramanmaraş'ta servis minibüsü devrildi: 8 yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, refüjdeki ağaca çarpıp devrilerek ters döndü. Kazada 8 kişi yaralandı.
- AA
- 01.07.2021 - 09:04
- Güncelleme : 01.07.2021 - 09:26
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde fabrikaya işçi taşıyan M.İ. (26) yönetimindeki 46 S 1104 plakalı servis minibüsü, Havalimanı Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.
8 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüsteki sürücü ile 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.