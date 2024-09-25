İHA
Kahramanmaraş'ta genç kız tarafından dövülen ve bir diğeri tarafından kameraya kaydedilen çoban Nail Yener'in hayatı yürek burkuyor.
Genç kız tarafından sopayla şiddete maruz kalan Nail, ailesi ile yaşamını sürdürüyor.
Nail'in babası 1995 yılında vefat etti.
KÖYLÜLERİN YARDIMIYLA HAYATA TUTUNUYOR
78 yaşındaki anne Eşe, ağabeyleri Mehmet (53) ve Osman Yener (49) ile yaşam mücadelesi veren Nail, köylülerin yardımı ile hayata tutunuyor.
Yaşadığı travmayı atlatmaya çalışan Nail ise evde dinleniyor.
"GARİBANIM KİMSEYE ZARARIMIZ YOK"
Şiddete maruz kalan çoban Nail, “Ben oturuyordum suçsuz yere dövdüler, benden içki almamı istediler. Benim yaşlı bir annem var, iki ağabeyim var üç kardeşiz, garibanım kimseye zararımız yok.” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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