Kahramanmaraş'ta şiddete maruz kalan çoban Nail'in hayatı hüzne boğdu Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Çokak Mahallesi'nin kırsalında iki kız kardeşten biri tarafından sopayla dövülerek darbedilen çoban Nail'in hayatı yürek burktu. Engelli kardeşleri ve annesi ile yaşamını sürdüren Nail, köylülerin yardımıyla hayatlarına devam ediyor.

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İHA

Kahramanmaraş'ta genç kız tarafından dövülen ve bir diğeri tarafından kameraya kaydedilen çoban Nail Yener'in hayatı yürek burkuyor.

Genç kız tarafından sopayla şiddete maruz kalan Nail, ailesi ile yaşamını sürdürüyor.

Nail'in babası 1995 yılında vefat etti.

KÖYLÜLERİN YARDIMIYLA HAYATA TUTUNUYOR

78 yaşındaki anne Eşe, ağabeyleri Mehmet (53) ve Osman Yener (49) ile yaşam mücadelesi veren Nail, köylülerin yardımı ile hayata tutunuyor.

Yaşadığı travmayı atlatmaya çalışan Nail ise evde dinleniyor.

"GARİBANIM KİMSEYE ZARARIMIZ YOK"

Şiddete maruz kalan çoban Nail, “Ben oturuyordum suçsuz yere dövdüler, benden içki almamı istediler. Benim yaşlı bir annem var, iki ağabeyim var üç kardeşiz, garibanım kimseye zararımız yok.” dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)