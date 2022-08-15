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    Kahramanmaraş’ta silahla oyun ölümle bitti

    8 yaşındaki çocuk, av tüfeğiyle oyun oynayan 9 yaşındaki kuzeni tarafından başından vurularak yaşamını yitirdi.
    • 15.08.2022 - 08:50
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    Kahramanmaraş’ta silahla oyun ölümle bitti

    Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Akören Mahallesi'ndeki bir evde akşam saatlerinde 9 yaşındaki B.E., ruhsatsız av tüfeği ile oyun oynuyordu.

    Tüfek bu sırada ateş aldı.

    Kuzeninin başına isabet etti

    Tüfekten çıkan saçmalar ise 8 yaşındaki kuzeni Alaattin Kaya'nın başına isabet etti.

    Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Soruşturuluyor

    Küçük Alaattin'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morguna götürüldü.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kahramanmaraş’ta silahla oyun ölümle bitti #1


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