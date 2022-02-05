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    Kahramanmaraş'ta sobadan sızan gaz, anne ve oğlunu hayattan kopardı

    Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan anne ve oğlundan haber alamayan yakınları ekiplere ihbarda bulundu. Adrese yönelen ekipler ise anne ve oğlunun karbonmonoksit gazıyla can verdiklerini belirledi.
    • İHA
    • 05.02.2022 - 12:51
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    Kahramanmaraş'ta sobadan sızan gaz, anne ve oğlunu hayattan kopardı

    Sobadan salınan zehrirli gazın sebep olduğu ölümler her geçen gün artıyor.

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki müstakil evde yaşayan Zeynep Ağzıkara (81) ve oğlu Ferhat Ağzıkara'ya (45) ulaşamayan yakınları, evlerine kontrole geldi.

    EVDE ÖLÜ BULUNDULAR

    Yapılan kontrolde ise iki kişinin yataklarında baygın olarak yattığını tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, anne ve oğlunun sobadan sızan dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

    ACILI YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden anne ve oğlunun yakınları ise evin etrafında gözyaşlarına hakim olamadı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

    Kahramanmaraş ta sobadan sızan gaz, anne ve oğlunu hayattan kopardı #1

    Kahramanmaraş ta sobadan sızan gaz, anne ve oğlunu hayattan kopardı #2

    Kahramanmaraş ta sobadan sızan gaz, anne ve oğlunu hayattan kopardı #3

    Kahramanmaraş ta sobadan sızan gaz, anne ve oğlunu hayattan kopardı #4

    Kahramanmaraş ta sobadan sızan gaz, anne ve oğlunu hayattan kopardı #5


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