DHA
Heimlich manevrası yine hayat kurtardı...
Bu kez görüntülerin adresi Kahramanmaraş.
7 Ekim'de, saat 18.00 sıralarında, Elbistan ilçesinde korku dolu bir an yaşandı.
Küçük kıza müdahale etti
Polis memuru Fatih Gök, yolda yürürken şeker yiyen Hira Nur Türk'ün nefes alamadığını gördü.
Gök, duruma duyarsız kalmadan küçük kıza Heimlich manevrasıyla ilk yardımda bulundu.
Kameraya yansıdı
Müdahale sonucu çocuğun soluk borusundaki şeker çıktı.
O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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