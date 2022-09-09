Petrol
92.47
3.72%
Euro
18.3104
0.44%
Dolar
18.2294
0.04%
Altın
1.006
0.48%
Borsa
3521
2.44%
Bitcoin
389.339
10.13%
BTXN Coin
5.33
7.89%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Kahramanmaraş'ta şüpheliler bankayı dolandıramadan yakayı ele verdi

    Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık operasyonunda bir bankayı 87 milyon lira dolandırmaya çalışan şüpheliler yakalandı. Şahıslardan M.T. de adliyeye sevk edildi.
    • 09.09.2022 - 20:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş'ta şüpheliler bankayı dolandıramadan yakayı ele verdi

    Kahramanamraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma yaptı.

    Ekipler, 2 kişinin Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki bir bankada olduğunu tespit etti.

    Şüphelilerin bankada sahte olduğu değerlendirilen resmi evraklar ile kamulaştırma parası adı altında, 87 milyon lira bankayı dolandırmaya çalıştığı belirlendi.

    2 kişi yakalandı

    İki ayrı adreste yapılan aramada 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda resmi evrak, 2 adet 7.65 çapında tabanca ile çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi.

    İHA'nın haberine göre; olay şüphelilerinden M.T. adliyeye sevk edildi.

    Kahramanmaraş ta şüpheliler bankayı dolandıramadan yakayı ele verdi #1

    Kahramanmaraş ta şüpheliler bankayı dolandıramadan yakayı ele verdi #2

    Kahramanmaraş ta şüpheliler bankayı dolandıramadan yakayı ele verdi #3


    Erzincan'da asayiş kapsamında kahvehane ve dernekler denetlendi
    3. Sayfa

    Erzincan'da asayiş kapsamında kahvehane ve dernekler denetlendi

    Ünlü iş adamı yeni kripto para projesini açıklıyor
    BTCPrime

    Ünlü iş adamı yeni kripto para projesini açıklıyor

    Bingöl'de ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı
    3. Sayfa

    Bingöl'de ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı

    Görüş Bildir