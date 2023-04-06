Kahramanmaraş’ta tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı Pazarcık ilçesinde buğday yüklü tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

DHA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Karaçay Mahallesi ile Narlı Beldesi arasında Narlı istikametine giden Hüseyin Uzunöz yönetimindeki 46 ACJ 125 plakalı otomobil, 38 JT 778 plakalı Mete Can Tatay yönetimindeki buğday yüklü tırla kavşakta çarpıştı.

1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kazada, takla atarak orta refüje savurulan otomobilde bulunan yabancı uyruklu Yahya Yahya olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, tır sürücüsü ile otomobilde yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Gaziantep-Pazarcık Kara Yolu’nda trafik, uzun süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Ekipler, vinçle tırı kaldırmak için saatlerce çalıştı. Bu sırada Kara Yolu’nda Narlı-Gaziantep istikametinde araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.