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    Kahramanmaraş'ta torun acısına dayanamadı

    21 yaşındaki torununun ölüm haberini alan babaanne Hüsne Aksen (66), kalp krizi geçirdi. Yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 10.12.2021 - 17:01
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    Kahramanmaraş'ta torun acısına dayanamadı

    Kahramanmaraş'ın Haydarbey Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Rıza Alperen Darıcı, yönetimindeki hafif ticari aracın direksiyon kontrolünü yitirdi.

    Yoldan çıkan araç tabela direğine çarptı.

    Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kazada motoru ve lastiği fırlayan araçta sıkışan Rıza Alperen Darıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

    İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Darıcı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    BABAANNE FENALAŞTI

    Döngele Mahallesi'nde Hüsne Aksen, torunu Darıcı’nın ölüm haberini duyunca fenalaştı.

    KURTARILAMADI

    Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aksen, götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Rıza Alperen Darıcı ile anneannesi Hüsen Aksen, Döngele Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

     


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