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- Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
- İHA
- 10.06.2021 - 15:56
- Güncelleme : 10.06.2021 - 16:05
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şube ekipleri, bazı şahısların sokakta uyuşturucu madde sattığını tespit etti.
Harekete geçen ekipler, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI
Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon yapıldı. O.Ş., M.C., M.A., T.Ö., İ.Y. ve A.Ç. isimli 6 şahıs gözaltına alındı.
UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında, şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde armalar yapıldı.
Çeşitli miktarlarda, farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adli mercilere sevk edilen 6 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
2 kişiye adli kontrol kararı verildi.