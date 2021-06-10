Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, bazı şahısların sokakta uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler, 6 şüpheliyi düzenlenen operasyon ile gözaltına aldı.