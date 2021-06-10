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    Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

    Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, bazı şahısların sokakta uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler, 6 şüpheliyi düzenlenen operasyon ile gözaltına aldı.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 15:56
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 16:05
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    Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

    Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şube ekipleri, bazı şahısların sokakta uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

    Harekete geçen ekipler, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

    Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon yapıldı. O.Ş., M.C., M.A., T.Ö., İ.Y. ve A.Ç. isimli 6 şahıs gözaltına alındı.

    Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı #1

    UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

    Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında, şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde armalar yapıldı.

    Çeşitli miktarlarda, farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

    4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Adli mercilere sevk edilen 6 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    2 kişiye adli kontrol kararı verildi.

    Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı #2

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