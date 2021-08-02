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    Kahramanmaraş'ta yakalanan 54 firariden 39'u tutuklandı

    Farklı suçlardan aranan 54 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlar sırasında yakalandı. Şahıslardan 39'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 02.08.2021 - 17:17
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 17:29
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    Kahramanmaraş'ta yakalanan 54 firariden 39'u tutuklandı

    Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı olanlara yönelik çalışma başlattı.

    Düzenlenen operasyonla 54 şüpheli yakalandı. Bazı şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde silah ele geçirildi.

    39 KİŞİ TUTUKLANDI

    Emniyete götürülen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    15 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

    Diğer 15 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

    Kahramanmaraş ta yakalanan 54 firariden 39 u tutuklandı #1

    Kahramanmaraş ta yakalanan 54 firariden 39 u tutuklandı #2

    Kahramanmaraş ta yakalanan 54 firariden 39 u tutuklandı #3

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