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    Kahramanmaraş'ta yanan hurda deposu söndürüldü

    Hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda can kaybı yaşanmadı.
    • İHA
    • 05.04.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 09:28
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    Kahramanmaraş'ta yanan hurda deposu söndürüldü

    Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şehit Evliya Mahallesi’nde, yabancı uyruklu bir kişiye ait hurda toplama alanında yangın çıktı.

    Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

    DEPO KULLANILAMAZ HALDE

    Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, depo kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Kahramanmaraş'ta yanan hurda deposu söndürüldü VİDEO


    Kahramanmaraş ta yanan hurda deposu söndürüldü #1

    Kahramanmaraş ta yanan hurda deposu söndürüldü #2

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