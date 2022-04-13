Kahramanmaraş'ta yaşanan borç kavgasında kan aktı

Kahramanmaraş'ta borç nedeniyle çıkan kavgada kardeşi tarafından başından tüfekle vurulan ağabey kurtarılamadı.

Öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ın Şehit Evliya Mahallesi'nde meydana gelen olayda Cevdet Bağlar, iş yerine gittiği ağabeyi Ali Bağlar ile borç meselesinden tartıştı.

Av tüfeğiyle ağabeyini başından vurdu

DHA'nın haberine göre, kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Cevdet Bağlar, av tüfeğiyle ağabeyini başından vurup, kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ali Bağlar'ı ambulansla Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Hayatını kaybetti

Acil serviste tedaviye alınan Ali Bağlar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan Cevdet Bağlar'ın yakalanması için çalışma başlattı.





