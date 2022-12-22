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    Kahramanmaraş'ta yayaları ezmemek için ağaca vurdu

    Karşıdan karşıya geçmek için yola inen vatandaşları son anda gören sürücü, yayalara çarpmamak için ağaca çarptı.
    • 22.12.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 11:36
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    Kahramanmaraş'ta yayaları ezmemek için ağaca vurdu

    Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde ilginç bir kaza yaşandı.

    Alınan bilgiye göre, M.B idaresindeki 46 ABZ 26 plakalı otomobil, bulvar üzerinde seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmek için yola inen yayaları fark etti.

    Yayaya çarpmamak için ağaca vurdu

    Yayalara çarpmamak için manevra yapan sürücü, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarptı.

    Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye, sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Ağaca çarpan otomobil, çekici marifetiyle kaldırıldı.

    Kahramanmaraş ta yayaları ezmemek için ağaca vurdu #1

    Kahramanmaraş ta yayaları ezmemek için ağaca vurdu #2


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