Kahramanmaraş'ta yayaları ezmemek için ağaca vurdu

Kahramanmaraş'ta yayaları ezmemek için ağaca vurdu

Karşıdan karşıya geçmek için yola inen vatandaşları son anda gören sürücü, yayalara çarpmamak için ağaca çarptı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde ilginç bir kaza yaşandı.

Alınan bilgiye göre, M.B idaresindeki 46 ABZ 26 plakalı otomobil, bulvar üzerinde seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmek için yola inen yayaları fark etti.

Yayaya çarpmamak için ağaca vurdu

Yayalara çarpmamak için manevra yapan sürücü, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye, sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Ağaca çarpan otomobil, çekici marifetiyle kaldırıldı.



