Kahramanmaraş'ta yeni konutların yapımı sürüyor Depremde ağır hasar alan 13 bloklu sitenin 5 bloğunda yerinde dönüşüm heyecanı başladı. Bir yılda tamamlanması planlanan konutlar depremzedelerin yeni yuvaları olacak.

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İHA

Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi'ndeki Sümerevler Sitesi'nin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde 13 bloğu ağır hasar aldı.

Deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yerinde dönüşüm projesi çerçevesinde çalışmalara başlandı.

Anlaşılan inşaat firması da ilk etapta 5 bloğun yer aldığı alanda kazı çalışmalarına başladı.

DEPREMZEDELERİN YENİ YUVASI YAPILIYOR

Bir yılda tamamlanması beklenen yerinde dönüşüm çalışmaları sonrası yeni konutlar, depremzede hak sahibi vatandaşların yeni yuvası olacak.

96 KONUT 29 İŞ YERİ

Proje hakkında bilgi veren şantiye şefi ve İnşaat Mühendisi Feyza Nur Pekmez, “Yerinde dönüşüm projesi çerçevesinde kazı işlemlerimiz başladı. En kısa sürede hafriyatı kaldırmayı planlıyoruz. Hak sahiplerinin de kısa sürede evlerini teslim etmeyi planlıyoruz. Proje çerçevesinde 4 blokta 96 konut, 29 da iş yeri oluşturulacak.” dedi.

Depremzede Ömer Çolak ise, “6 Şubat depremlerinde binalarımız ağır hasar aldı ve yıkıldı. Yerinde dönüşüme başvurduk ve kabul edildi. Alana iş makinaları girdi ve çalışmalara başladı. En kısa sürede inşaatlar biter ve biz de konteynerden kurtulur ve yeni evimize geçeriz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)