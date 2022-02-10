Kahramanmaraş'ta, yeni örümcek türü keşfedildi: Turkocranum

Göksun ilçesinde yapılan araştırmalar ile yeni bir örümcek türü keşfeden Doç. Dr. Danışman ile Dr. Coşar, 'Turkocranum' ismini verdikleri örümceği dünya örümcek literatürüne kazandırdı.

Kırıkkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tarık Danışman ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. İlhan Coşar, dünyada sadece Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşayan yeni örümcek cinsi keşfetti.

Doç. Dr. Tarık Danışman ile Dr. İlhan Coşar, Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen proje kapsamında, 2019'da Kahramanmaraş'a geldi.

2 YILLIK ARAŞTIRMAYLA YENİ BİR CİNS OLDUĞU BELİRLENDİ

Göksun ilçesinin Taşoluk Mahallesi'nde yürütülen arazi çalışmalarında daha önce görmedikleri, 4 milimetre boyundaki örümceği incelemeye alan Doç. Dr. Danışman, buldukları örümceğin yeni cins olabileceği ihtimali ile araştırma yaptı.

Yurt içinde ve dışında konunun uzmanlarıyla görüşüp, birçok uluslararası makaleyi inceleyen Doç. Dr. Danışman, 2 yıllık araştırmanın ardından buldukları örümceğin yeni cins olduğunu belirledi.

TURKOCRANUM, DÜNYA LİTERATÜRÜNE GİRDİ

Danışman ile Coşar, keşfettikleri örümceğe 'Turkocranum' ismini verip uluslararası indeksli 'Zoology in the Middle East' dergisinde yayınlatarak, dünya literatürüne kazandırdı.

SADECE KAHRAMANMARAŞ’TA YAŞIYOR

Doç. Dr. Danışman, literatüre giren örümceğin dünyada sadece Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşadığını söyledi. Örümceğin 'diken bacaklı kese örümcekleri' familyasına ait olduğunu belirtildi.

“İNSANI ZEHİRLEYEBİLECEK BİR ZEHRE SAHİP DEĞİL”

Doç. Dr. Danışman, şunları söyledi:

“Bu örnek, familyanın tip cinsi olan Liocranum cinsine bir miktar benzemekle birlikte taksonomik karakterler bakımından çok farklıydı. Bu farklılıklar ile beraber yeni cinsimize 'Turkocranum' ismini verdik. Tür ismini de bu familyanın dünyadaki önemli uzmanlarından birisi olan Jan Bosselaers'ın adına ithafen 'Turkocranumbosselaersi' olarak isimlendirdik ve uluslararası indeksli bir dergi olan 'Zoology in the Middle East' dergisinde tanımlamalarını yaparak literatüre kazandırdık. Bu cins sadece Kahramanmaraş ilinde yayılış gösteriyor ve bu örümcek türü insanı zehirleyebilecek bir zehre sahip değil.

“ÜLKEMİZDE KAYITLI 9 CİNSE AİT 14 ÖRÜMCEK TÜRÜ BİLİNİYOR”

Erkekleri 4, dişileri ise 4,4 milimetre boyutunda olan bu küçük örümcekler, ormanlık ve çalılık alanlarda yaprak döküntüleri içerisinde yaşıyor. Bu familyadan ülkemizde kayıtlı 9 cinse ait 14 örümcek türü biliniyor. Örümcekler ekosistemlerde öncül böcek predatörleri olduğundan bu grup üzerine biyoçeşitlilik, ekoloji ve zehir çalışmalarının yapılması; özellikle 'zararlı böceklerin biyo-kontrolü' ve 'halk sağlığı' açısından çok önem arz etmektedir. Ülkemizin gen kaynaklarının ortaya çıkarılması ve korunması noktasında bu grup canlılar üzerine çalışmalarımız bütün hızıyla devam etmektedir.”