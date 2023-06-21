Kahramanmaraş'ta yol kesen şahıs vatandaşın müdalesiyle yakalandı Kentte yol kesip araçları durdurarak saldıran şahsa, çevrede bulunan vatandaşların müdahale etmesinde çıkan arbedede bir polis memuru yaralandı.

İHA

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Şehit İlbey Caddesi üzerinde eli silahlı bir şahıs, yol kesip araçları durdurmaya başladı.

Yoldan geçen sürücülere korkulu anlar yaşatan kimliği belirsiz şahsı, çevrede bulunan vatandaşlar durdurmaya çalışırken kısa süreli arbede yaşandı.

Tansiyonun yükseldiği anda olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale ederken, bir polis memuru karmaşa sırasında hafif şekilde yaralandı.

Şüpheli yakalandı

Kimliği belirsiz şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı.

"Sürekli araçların yolunu kesiyordu"

Bölgede bakkal dükkanı işleten ve olayın görgü tanığı olan Metin Kuşçu, şöyle konuştu: