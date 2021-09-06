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    Kahramanmaraş’ta yük treni, hemzemin geçitte araca çarptı

    Hafif ticari araca, hemzemin geçitten geçerken yük treni çarptı. Çarpmanın şiddeti ile sürüklenen araç, kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 06.09.2021 - 13:24
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 13:33
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    Kahramanmaraş’ta yük treni, hemzemin geçitte araca çarptı

    Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde seyir halinde olan hafif ticari araç, hemzemin geçitten geçmek istedi.

    O sırada gelmekte olan yük treni, aracı altına aldı.

    Araç, çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklendi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    Kahramanmaraş’ta yük treni, hemzemin geçitte araca çarptı #1

    Kahramanmaraş’ta yük treni, hemzemin geçitte araca çarptı #2

    Kahramanmaraş’ta yük treni, hemzemin geçitte araca çarptı #3

    Kahramanmaraş’ta yük treni, hemzemin geçitte araca çarptı #4

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