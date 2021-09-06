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- Kahramanmaraş’ta yük treni, hemzemin geçitte araca çarptı
Kahramanmaraş’ta yük treni, hemzemin geçitte araca çarptı
Hafif ticari araca, hemzemin geçitten geçerken yük treni çarptı. Çarpmanın şiddeti ile sürüklenen araç, kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 06.09.2021 - 13:24
- Güncelleme : 06.09.2021 - 13:33
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde seyir halinde olan hafif ticari araç, hemzemin geçitten geçmek istedi.
O sırada gelmekte olan yük treni, aracı altına aldı.
Araç, çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklendi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.