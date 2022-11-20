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- Kahramanmaraş'ta yük treni sürüye çarptı: Çoban öldü, 30 koyun telef oldu
Kahramanmaraş'ta yük treni sürüye çarptı: Çoban öldü, 30 koyun telef oldu
Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı çoban hayatını kaybederken, 30 koyun telef oldu.
- 20.11.2022 - 16:24
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otlattığı koyunlarıyla birlikte hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan 32 yaşındaki Ahmet İlgen ile koyun sürüsüne yük treni çarptı.
Kazanın ardından bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edilirken, İlgen’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada 30 koyun da telef oldu.
Çoban cenazesi morga kaldırıldı
Çobanın cansız bedeni morga kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.