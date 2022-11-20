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    Kahramanmaraş'ta yük treni sürüye çarptı: Çoban öldü, 30 koyun telef oldu

    Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı çoban hayatını kaybederken, 30 koyun telef oldu.
    • 20.11.2022 - 16:24
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    Kahramanmaraş'ta yük treni sürüye çarptı: Çoban öldü, 30 koyun telef oldu

    Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otlattığı koyunlarıyla birlikte hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan 32 yaşındaki Ahmet İlgen ile koyun sürüsüne yük treni çarptı.

    Kazanın ardından bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edilirken, İlgen’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kazada 30 koyun da telef oldu.

    Çoban cenazesi morga kaldırıldı

    Çobanın cansız bedeni morga kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kahramanmaraş ta yük treni sürüye çarptı: Çoban öldü, 30 koyun telef oldu #1

    Kahramanmaraş ta yük treni sürüye çarptı: Çoban öldü, 30 koyun telef oldu #2


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