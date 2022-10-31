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    Kahramanmaraş'ta zeytin toplarken uçurumdan düştü

    Zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek uçuruma yuvarlanan İbrahim Kayabaşı, hayatını kaybetti
    • 31.10.2022 - 22:00
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    Kahramanmaraş'ta zeytin toplarken uçurumdan düştü

    Kahramanmaraş'In Onikişubat ilçesinin Kısıklı Mahallesi'nde talihsiz bir olay yaşandı.

    İbrahim Kayabaşı (85), zeytin toplamak için bahçeye gitti.

    Kayabaşı, çıktığı ağaçtan zeytin toplarken dengesini kaybedip düştükten sonra uçurumdan yuvarlandı.

    Yaşamını yitirdi

    Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye; sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre; yaklaşık 100 metre uçurumdan inen ekipler, Kayabaşı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Ekiplerin 2.5 saatlik çalışması sonunda uçurumdan çıkarılan İbrahim Kayabaşı'nın cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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