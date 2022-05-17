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    Kahramanmaraş'taki 1 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

    Polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda madde sattığı iddia edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 17.05.2022 - 09:07
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    Kahramanmaraş'taki 1 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

    Yurt genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları devam ediyor.

    Narkotik polisi, şüpheli şahıslara yönelik çalışma yürütüyor.

    Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, O.R.'nin aracında ve evinde yaptığı aramada paketler halinde 1 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirdi.

    Tutuklandı

    Gözaltına alınan O.R. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklandı.

    Kahramanmaraş taki 1 uyuşturucu satıcısı tutuklandı #1


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