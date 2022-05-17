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- Kahramanmaraş'taki 1 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Kahramanmaraş'taki 1 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda madde sattığı iddia edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 17.05.2022 - 09:07
Yurt genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları devam ediyor.
Narkotik polisi, şüpheli şahıslara yönelik çalışma yürütüyor.
Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, O.R.'nin aracında ve evinde yaptığı aramada paketler halinde 1 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Tutuklandı
Gözaltına alınan O.R. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklandı.