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    Kahramanmaraş'taki dolandırıcının topladığı para kamuya aktarıldı

    Zabıta ekiplerince yakalanan 'Banker Arif' isimiyle bilinen dilencinin, 3 saatte topladığı bin 555 TL'nin kamuya aktarıldığı bildirildi.
    • 18.10.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 14:32
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    Kahramanmaraş'taki dolandırıcının topladığı para kamuya aktarıldı

    Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, bir dolandırıcılık olayını aydınlattı.

    Şehrin en işlek arteri Azerbaycan Bulvarı’nda, kendisine yoksul süsü vererek dilencilik yaptığı tespit edilen Arif Ağbaş (55) dilenirken yakalandı.

    3 saatte 1555 TL topladı

    Dilencilikten kazandığı paralar ve mal varlığı dolayısıyla “Banker Arif” olarak bilenen Ağbaş'ın üzerindeki 3 saat içinde topladığı bin 555 lira nakit para, tutanakla teslim alındı.

    Cezai işlem uygulanan Arif Ağbaş, işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep’e gönderildi.

    Kahramanmaraş taki dolandırıcının topladığı para kamuya aktarıldı #1

    Para, kamuya aktarıldı

    Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, tutanak altına alınan bin 555 liranın 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33/2 maddesi uyarınca kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere kamuya aktarıldığı belirtildi.

    Kahramanmaraş taki dolandırıcının topladığı para kamuya aktarıldı #2

    Kahramanmaraş taki dolandırıcının topladığı para kamuya aktarıldı #3

    Kahramanmaraş taki dolandırıcının topladığı para kamuya aktarıldı #4


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