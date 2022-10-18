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- Kahramanmaraş'taki dolandırıcının topladığı para kamuya aktarıldı
Kahramanmaraş'taki dolandırıcının topladığı para kamuya aktarıldı
- 18.10.2022 - 14:26
- Güncelleme : 18.10.2022 - 14:32
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, bir dolandırıcılık olayını aydınlattı.
Şehrin en işlek arteri Azerbaycan Bulvarı’nda, kendisine yoksul süsü vererek dilencilik yaptığı tespit edilen Arif Ağbaş (55) dilenirken yakalandı.
3 saatte 1555 TL topladı
Dilencilikten kazandığı paralar ve mal varlığı dolayısıyla “Banker Arif” olarak bilenen Ağbaş'ın üzerindeki 3 saat içinde topladığı bin 555 lira nakit para, tutanakla teslim alındı.
Cezai işlem uygulanan Arif Ağbaş, işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep’e gönderildi.
Para, kamuya aktarıldı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, tutanak altına alınan bin 555 liranın 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33/2 maddesi uyarınca kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere kamuya aktarıldığı belirtildi.