Kahramanmaraş'taki eski damat dehşetinden yeni ayrıntılar O.K. isimli şahıs, eski eşi M.Ö. ve kayınvalidesini öldürüp, yengesini ağır yaraladı. Katledilen M.Ö. isimli kadının, olay öncesinde O.K. hakkında şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

İHA

Kahramanmaraş'ta korkunç bir olay yaşandı.

Dulkadiroğlu ilçesinde yaşanan olayda, 1 ay önce karısından boşanan O.K., eski eşinin kaldığı eve gitti.

O.K., burada tabanca ile eski eşi M.Ö. (23) ve eski kayınvalidesi S.Ö.’yü (60) vurarak öldürüp, eski yengesi K.Ö.’yü (31) ise ağır yaraladı.

Yaşanan olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan K.Ö.’nün tedavisine devam edilirken, kan dondurucu olayın detayları da ortaya çıktı.

Eski eşinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı

Öldürülen M.Ö. isimli kadının, 23 Temmuz'da Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine giderek eski eşi O.K. hakkında tehdit ve hakaretten şikayetçi olduğu ve aile mahkemesinin O.K. hakkında 20 gün uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.