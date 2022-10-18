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    Kahramanmaraş'taki gurbetçi çiftin acı sonu

    Kombi bacasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen gurbetçi Mahmut ve Rabia Karabay çifti, hayatını kaybetti. Gurbetçilerin, 1 gün önce Fransa'dan memleketlerine geldiği öğrenildi.
    • 18.10.2022 - 18:53
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    Kahramanmaraş'taki gurbetçi çiftin acı sonu

    Kahramanmaraş'ın Pınarbaşı Mahallesi'ne bağlı Tunç Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evde, talihsiz bir olay yaşandı.

    Fransa’da yaşayan ve ilçeye bağlı Kangal Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Mahmut (53) ile eşi Rabia Karabay (47), bir gün önce Elbistan’daki evlerine döndü.

    En son akşam saatlerinde görüştükleri Karabay çiftine ulaşamayan yakınları, evi kontrol etmek istedi.

    Çift hareketsiz bir şekilde bulundu

    Eve gelen yakınlar, içeri girdiklerinde ise Mahmut ve Rabia Karabay’ı mutfakta hareketsiz şekilde buldu.

    İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde gurbetçi karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Kahramanmaraş taki gurbetçi çiftin acı sonu #1

    Yüksek miktarda karbonmonoksit gazı tespit edildi

    Çiftin ölüm sebebinin karbonmoksit gazına bağlı olabileceği ihtimali üzerine doğal gaz arıza ekiplerine bilgi verildi. Ekipler, gaz dedektörü ile yaptıkları incelemede içeride yüksek miktarda karbonmonoksit gazı tespit etti. Karbonmonoksit gazının ise mutfaktaki kombinin bacasından sızdığı belirlendi.

    Kahramanmaraş taki gurbetçi çiftin acı sonu #2

    Cansız bedenler morga kaldırıldı

    Savcılık ve polis ekipleri, evdeki karbonomoksit seviyesinin düşürülmesinin akabinde inceleme yapabildi. Karabay çiftinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

    Kesin ölüm sebepleri otopsinin ardından belirlenecek

    İHA'nın haberine göre; karbonmonoksit gazına maruz kalarak hayatlarını kaybettiği ihtimali üzerinde durulan Mahmut ve Rabia Karabay çiftinin kesin ölüm sebebi otopsinin ardından netlik kazanacak.

    Kahramanmaraş taki gurbetçi çiftin acı sonu #3

    Kahramanmaraş taki gurbetçi çiftin acı sonu #4

    Kahramanmaraş taki gurbetçi çiftin acı sonu #5


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