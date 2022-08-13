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    Kahramanmaraş'taki halk otobüsünde kavga

    İki yolcu, otobüs seyir halindeyken yumruk yumruğa kavga etti. Polis ve zabıtaların ayırdığı kavga, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 13.08.2022 - 14:02
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    Kahramanmaraş'taki halk otobüsünde kavga

    Kahramanmaraş’ın Binevler Mahallesi'nde halk otobüsüne binen kişi, kucağında küçük kızıyla oturmaya başladı.

    Bu sırada erkek yolcunun yanındaki kadın kalkıp, ön koltuğa geçti.

    Yumruk yumruğa kavga

    Kadının kalkmasının ardından koltuğa, kimliği belirsiz kişi oturdu.

    Bir süre sonra yan yana koltuklarda oturan kişiler arasında tartışma çıktı.

    Şoför polisten yardım istedi

    Kucağındaki kızı indiren kişi, yanına oturan gence vurmaya başladı.

    İkili arasındaki kavgayı otobüsteki diğer kişiler engelleyemeyince şoför, aracı durdurup durumu polis ve zabıtaya bildirdi.

    Kahramanmaraş'ta, halk otobüsünde kavga VİDEO

    O anlar kamerada

    Güvenlik kameralarınca da kaydedilen yumruk yumruğa kavga, otobüse giren zabıta ve polisler tarafından sonlandırıldı.

    DHA’nın haberine göre taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

    Kahramanmaraş taki halk otobüsünde kavga #1

    Kahramanmaraş taki halk otobüsünde kavga #2

    Kahramanmaraş taki halk otobüsünde kavga #3


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