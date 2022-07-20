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    Kahramanmaraş'taki öğretmenin 700 bin lirasını dolandırdılar

    Kendilerini savcı ve başkomiser olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, Ferda Öğretmen'in 700 bin lira değerindeki altınlarını çaldı. Şüpheliler gözaltına alınırken altınlar bulunamadı.
    • 20.07.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 12:35
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    Kahramanmaraş'taki öğretmenin 700 bin lirasını dolandırdılar

    Kahramanmaraş'ın Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde yaşamını sürdüren 74 yaşındaki öğretmen Ferda B., dolandırıcıların tuzağına düştü.

    Ferda B.'yi 7 Temmuz'da telefonla arayan bir kişi, kendisini başkomiser olarak tanıtıp, yanında da Cumhuriyet Savcısı olduğunu iddia etti.

    Şüpheli, "Operasyon yapıyoruz, sizin de desteğiniz olacak." diyerek, Ferda Öğretmen'in evindeki ziynet eşyalarını vermelerini istedi.

    700 bin liralık altınları alıp kaçtılar

    Dolandırıcılara inanan Ferda B., yapılan yönlendirme ile 700 bin lira değerindeki altınlarını evinin yakınındaki elektrik direğinin kenarına bıraktı.

    Daha sonra 2 kişi altınları alarak kaçtı.

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    Şüpheliler gözaltına alındı

    Ferda B., bu kişilere ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp polisten yardım istedi.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüphelilerin İlhan T. (20) ve Kadir A. (21) olduğunu belirledi.

    Adresleri tespit edilen şüpheliler, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

    Öğretmenin altınları bulunamadı

    Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, Ferdi Öğretmen'den alınan altınlar bulunamadı.

    DHA'nın haberine göre, şahıslar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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