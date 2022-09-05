Kahta Çayı’na giren arkadaşını kurtardı, kendisi boğuldu

Kahta Çayı’na giren 30 yaşındaki genç, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Gencin, boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtardıktan sonra can verdiği öğrenildi.

Adıyaman’da dün öğleden sonra arkadaşlarıyla serinlemek için Kahta Çayı’na giren Mustafa Batmaz (30), boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını fark edince onu kurtarmak için hemen müdahale etti.

Arkadaşını kurtardı, akıntıya kapıldı

Arkadaşını kurtardıktan sonra kendisi akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Durumu fark eden arkadaşları ilk önce arama kurtarma çalışması yaptı.

Cansız bedeni 4 saatte bulundu

Başarısız olunca ihbarla olay yerine 112 Sağlık ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen dalgıç ekiplerinin 4 saat süren çalışmasının ardından Mustafa Batmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Soruşturma sürüyor

İHA’nın haberine göre Mustafa Batmaz’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.