DHA

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle çeşitli göç akımlarına maruz kalıyor.

Özellikle ülkelerindeki iç savaştan kaçan sığınmacılar, Avrupa hayali ile yola çıkıyor…

Genellikle Suriye, Afganistan, Pakistan, Irak gibi çatışma bölgelerinden gelen göçmenler, sınırlarda alınan sıkı önlemlerle yakalanıp, geri gönderiliyor.

Kamyon kasasından göçmen çıktı

Buna rağmen ülkeye girmeyi başaranlar, kolluk kuvvetlerine zorluk çıkarabiliyor.

Bugün Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda uygulama noktası oluşturan jandarma, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Bu sırada kamyonun kasasındaki çok sayıda kaçak göçmen, atlayıp, yol kenarındaki fıstık bahçelerine doğru kaçtı.

Kamyonla Şanlıurfa'ya gelen kaçak göçmenler, fıstık bahçelerinde izini kaybettirdi
Fıstık bahçelerine kaçan bir göçmen

Fıstık bahçelerine kaçan göçmenler aranıyor

havaya uyarı ateşi açarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ekipler, göçmenleri yakalamak için çalışma başlattı.