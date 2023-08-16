Kamyonla Şanlıurfa'ya gelen kaçak göçmenler, fıstık bahçelerinde izini kaybettirdi

DHA
Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle çeşitli göç akımlarına maruz kalıyor.
Özellikle ülkelerindeki iç savaştan kaçan sığınmacılar, Avrupa hayali ile yola çıkıyor…
Genellikle Suriye, Afganistan, Pakistan, Irak gibi çatışma bölgelerinden gelen göçmenler, sınırlarda alınan sıkı önlemlerle yakalanıp, geri gönderiliyor.
Kamyon kasasından göçmen çıktı
Buna rağmen ülkeye girmeyi başaranlar, kolluk kuvvetlerine zorluk çıkarabiliyor.
Bugün Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda uygulama noktası oluşturan jandarma, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Bu sırada kamyonun kasasındaki çok sayıda kaçak göçmen, atlayıp, yol kenarındaki fıstık bahçelerine doğru kaçtı.
Fıstık bahçelerine kaçan göçmenler aranıyor
Jandarma havaya uyarı ateşi açarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ekipler, göçmenleri yakalamak için çalışma başlattı.