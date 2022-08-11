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- Kansere yenik düşen asker memleketinde defnedildi
Kansere yenik düşen asker memleketinde defnedildi
- 11.08.2022 - 15:39
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde görev yapan 28 yaşındaki Topçu Teğmen Mert Düzgün, kanser hastalığına yakalandı.
Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kansere yenik düştü.
Teğmenin acı haberi memleketi Kırşehir'e ulaştı.
Teğmen Mert Düzgün, Boztepe ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Askere tören düzenlendi
Merkez Çarşı Caminde öğle namazına müteakip Teğmen Düzgün için askeri tören düzenlendi.
Törene Kırşehir Vali Yardımcısı Adanan Kayık, AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, siyasi partilerin temsilcileri belde ve ilçe belediye başkanları katıldı.
Ailenin acı günü
Kılınan namazın ardından Teğmen Düzgün'ün annesi Arzu Düzgün uzun süre oğlunun tabutuna sarılarak ağladı.
Merhum Düzgün'ün cenazesi Şehit Yasin Gevrek Mezarlığında defnedildi.