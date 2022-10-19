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- Kapadokya'da 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı
Kapadokya'da 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı
- 19.10.2022 - 10:30
- Güncelleme : 19.10.2022 - 10:54
Yerli ve yabancı turistin rağbet gösterdiği Kapadokya'da, dün sabah saatlerinde balon kazası yaşandı.
İspanyol turisti taşıyan sıcak hava balonu, sabah saatlerinde havalandı.
Sert iniş yaptı
Nevşehir' in Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören mevkiinden kalkış yapan balon, bir süre tur yaptıktan sonra Kavak beldesine doğru iniş yaparken rüzgarın şiddetiyle sert iniş yaptı.
2 ölü, 3 yaralı
2'si mürettebat 30 kişinin bulunduğu balonun sepetindeki yolculardan 2 turist hayatını kaybetti, yaralanan aynı uyruklu 3 turist hastaneye kaldırıldı.
Kapadokya'daki balon kazasıyla ilgili ilk açıklama VİDEO
Pilot tutuklandı
Olaya ilişkin gözaltına alınan sıcak hava balon pilotu M.M.A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
AA'nın aktarımına göre; Nevşehir Adliyesi'ne sevk edilen pilot nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kimlikleri belirlendi
Hayatını kaybedenlerin 62 yaşındaki Maria Chiristiana Baltrons ile 64 yaşındaki Dolors Masana olduğu belirlendi.