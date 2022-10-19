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    Kapadokya'da 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı

    Sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 İspanyol turist hayatını kaybetti, 3 turist ise yaralandı.
    • 19.10.2022 - 10:30
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 10:54
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    Kapadokya'da 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı

    Yerli ve yabancı turistin rağbet gösterdiği Kapadokya'da, dün sabah saatlerinde balon kazası yaşandı.

    İspanyol turisti taşıyan sıcak hava balonu, sabah saatlerinde havalandı.

    Sert iniş yaptı

    Nevşehir' in Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören mevkiinden kalkış yapan balon, bir süre tur yaptıktan sonra Kavak beldesine doğru iniş yaparken rüzgarın şiddetiyle sert iniş yaptı.

    Kapadokya da 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı #1

    2 ölü, 3 yaralı

    2'si mürettebat 30 kişinin bulunduğu balonun sepetindeki yolculardan 2 turist hayatını kaybetti, yaralanan aynı uyruklu 3 turist hastaneye kaldırıldı.

    Kapadokya'daki balon kazasıyla ilgili ilk açıklama VİDEO

    Pilot tutuklandı

    Olaya ilişkin gözaltına alınan sıcak hava balon pilotu M.M.A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

    AA'nın aktarımına göre; Nevşehir Adliyesi'ne sevk edilen pilot nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    Kapadokya da 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı #2

    Kimlikleri belirlendi

    Hayatını kaybedenlerin 62 yaşındaki Maria Chiristiana Baltrons ile 64 yaşındaki Dolors Masana olduğu belirlendi.

    Kapadokya da 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı #3


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