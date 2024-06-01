Kapadokya’da kaçak yapılar yıkılıyor! Otelin izinsiz eklentisi yıkıldı Önemli turizm lokasyonlarından biri olan Kapadokya'da, kaçak yapıların yıkım işlemleri 2 yıllık aradan sonra yeniden başladı.

DHA

Turizm bölgelerinde kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.

Kapadokya bölgesinde de 2 yıl ara verilen kaçak yapıların yıkımı yeniden başladı.

Çalışma kapsamında, sit alanında yapılanma koşullarına aykırı olarak ilave eklentileri bulunan yapıların kaçak bölümleri, kesin yapılaşma yasağı bulunan sit alanlarında peribacası ve doğal oluşumlara zarar veren yapıların tamamı kaldırılmaya başlandı.

Otelin eklentisi yıkıldı

Bu kapsamda, Nevşehir’in Uçhisar beldesinde, Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından kaçak olarak yapıldığı belirlenen tek katlı bir otelin eklenti bölümü yıkıldı.

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bölgenin doğal dokusuna zarar veren, kültürel varlıkları tahrip eden, turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyen tüm uygulamalara karşı mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir” denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)