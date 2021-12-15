Kapıkule Sınır Kapısı’nda, 13 milyon liralık operasyon

Yapılan aramalarda 40 kilogram uyuşturucu ile yangın tüplerinin içine gizlenmiş 13 kilogram eroin ele geçirildi. Ayrıca, kaçak olarak ülke sokulmak istenen çok sayıda ticari ürüne de el konuldu.

Kapıkule Gümrük Kapısı’nda, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

Çalışmalar kapsamında yapılan analizlerde şüpheli araçlar tek tek tespit edildi. Araçlarda eşyaların niteliğine göre dedektör köpekler ve X-Ray tarama cihazları devreye girdi.

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan kaçak yollarla yurda getirilmek istenen ticari ürünler, esrar ve eroin cinsi uyuşturucu maddeler gümrük muhafaza ekiplerince elle geçirildi.

YANGIN TÜPLERİNİN İÇİNDEN EROİN ÇIKTI

Gümrük kapısında gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunun birincisinde, şüpheli görülerek X-Ray tarama cihazına sevk edilen, daha sonra ise narkotik dedektör köpeklerle aranan araçtaki yangın tüplerinin içerisinde toplam 13 kilogram eroin ele geçirildi.

TIR DORSESİNDEKİ GİZLİ BÖLME BULUNDU

Bir diğer uyuşturucu operasyonunda benzer yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen aramada, tır dorsesinin tabanında oluşturulan gizli bölmedeki paketlerin içerisinde 27 kilogram esrar ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Edine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yakalamalarda, yurda yasa dışı yollardan sokulmak istenen çok sayıda ticari ürün de ele geçirildi.

Ürünler arasında 20 adet uydu takip özellikli tasma, 8 adet endoskopik kamera, 7 bin 750 adet oto yedek parçası, 5 bin 750 adet makine iğnesi, 8 bin 500 adet elektronik sigara ve aksamının yanında, yasa dışı sigara üretiminde kullanılan milyonlarca makoron, sigara kağıdı ve filtresi, 480 adet akıllı saat, 576 gözlük ve 106 kilogram trüf mantarı yer aldı.

SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

Operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 13 milyon TL değerindeki uyuşturucu ve ticari eşyaya ilişkin yürütülen soruşturmalara, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.