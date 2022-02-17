Son 1 ayda Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, araçların gizli bölmelerine saklanan 73 kilo 100 gram uyuşturucu ile çeşitli kaçak eşyalar ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüpheli görülen araçları X-ray taramasından geçirdi.

Araçlar, narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi. Bu kontrollerde bir tırın dorsesinin altında halatlarla bağlanmış poşetlerin içerisinde 13 kilogram esrar tespit edildi.

Başka bir tırda yapılan aramada ise dorsesinin altına gizlenmiş 22 kilo 800 gram uyuşturucu bulundu.

KURYE, KAPALI DEVRE KAMERA SİSYTEMİYLE TAKİP EDİLDİ

Ekipler, kapalı devre kamera sistemiyle takip ettikleri bir kuryeyi 19 kilo 700 gram ağırlığında 75 bin uyuşturucu hapı, çalıştığı firmaya ait başka araca aktarmak isterken yakaladı.

KOKAİNİ BAŞKA BİR ARACA AKATARMAK İSTERKEN YAKALANDI

Öte yandan, şüphe üzerine X-ray taramasına sevk edilen bir araç başka bir araca yanaşarak 16 kilo 500 gram kokaini aktarmak isterken gümrük muhafaza ekiplerince gözaltına alındı. Gümrük sahasına gelen şüpheli bir araç, X-ray taramasına sevk edildiği esnada 1 kilo 100 gram uyuşturucuyu sahaya bırakıp kaçmak istediği esnada yakalandı.

Kapıkule'de, 1 ayda 73 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi VİDEO



SON 1 AYDA 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca tırların dorselerindeki yasal yüklerin arasına gizlenen çok miktarda tıbbi ilaç ve güneş gözlüğü, yüzlerce oto yedek parçası, binlerce elektronik sigara ile yüzbinlerce filtreli sigara kağıdı ve makaron ele geçirildi. Son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.