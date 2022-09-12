Kapıkule'de 10 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri, 10 milyon liralık elektronik sigara, sigara kağıdı, sigara filtresi, sigara sarma makinesi, sigara kartuşu, GPS takip cihazı ve gözlük gibi kaçak eşyalara el koydu.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yapılan risk analizleri sonucu şüpheli olarak değerlendirilen tır, X-ray tarama cihazına yönlendirildi.

Taramada, tırın dorsesinde şüpheli yoğunluklar tespit edildi.

Hangarda arandı

Tır, daha sonra detaylı arama için hangara alındı.

Yapılan aramada, tırın halatının kesilmesiyle beyan harici yüklendiği belirlenen 1 milyon 700 bin sigara kağıdı, 576 bin sigara filtresi, 11 bin 790 elektronik sigara, 12 sigara sarma makinesi, 360 sigara kartuşu, 490 GPS takip cihazı ve 2 bin 900 gözlük olmak üzere 18 çeşitten oluşan toplam 2 milyon 291 bin 552 eşya ele geçirildi.

Edirne'de 10 milyon lira değerindeki kaçak eşyanın yurda girişi engellendi VİDEO

Piyasa değeri 10 milyon lira

Kaçak eşyaların piyasa değerinin, 10 milyon lira olduğu belirlendi.

DHA’nın haberine göre tır şoförü de gözaltına alındı.