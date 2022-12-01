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    Kapıkule'de, 2 araçta trüf mantarı ve kehribar taşı ele geçirildi

    Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından iki araçta yapılan denetimlerde, 12 kilogram trüf mantarı ile 10 kilogram kehribar taşı ele geçirildi.
    • 01.12.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 11:36
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    Kapıkule'de, 2 araçta trüf mantarı ve kehribar taşı ele geçirildi

    Kapıkule Gümrük Kapısı'nda kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor…

    Çalışmalar kapsamında Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda aramalar gerçekleştirdi.

    Türkiye'den çıkış yapmak üzere gelen yabancı uyruklu sürücünün kullandığı otomobil, risk analizi kapsamında şüpheli görüldü.

    X-ray taramasından geçirilen araç, şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine dedektör köpek Fokus’un yardımı ile detaylı aramadan geçirildi.

    Değeri yaklaşık 300 bin lira

    AA’nın haberine göre; ayrıntılı kontrollerde aracın stepne boşluğunda ve yolcu koltuğunun ön kısmındaki poşetlerde 12 kilogram trüf mantarı bulundu. Doğada az rastlanan ve yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen trüf mantarının değerinin yaklaşık 300 bin lira olduğu tespit edildi.

    Kapıkule de, 2 araçta trüf mantarı ve kehribar taşı ele geçirildi #1

    Dolaplardan kehribar çıktı

    Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda yapılan aramada ise şoför mahallinin üzerinde bulunan dolaplardaki poşetlerde işlenmiş vaziyette irili ufaklı taş şeklinde ve ipe dizilmiş kehribar bulundu.

    Değeri 700 bin liradan fazla

    10 kilogram ağırlığındaki kehribar taşlarının değerinin yaklaşık 730 bin lira olduğu belirlendi.

    Olaylarla ilgili 2 şüpheliye para cezası, 1 şüpheliye ise adli işlem uygulandı.

    Kapıkule de, 2 araçta trüf mantarı ve kehribar taşı ele geçirildi #2

    Kapıkule de, 2 araçta trüf mantarı ve kehribar taşı ele geçirildi #3

    Kapıkule de, 2 araçta trüf mantarı ve kehribar taşı ele geçirildi #4

    Kapıkule de, 2 araçta trüf mantarı ve kehribar taşı ele geçirildi #5

    Kapıkule de, 2 araçta trüf mantarı ve kehribar taşı ele geçirildi #6


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