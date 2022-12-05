Kapıkule'de 442,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 442,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi. Bakan Muş, “Başarılı operasyondan ötürü personellerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Terör örgütlerinin finans kaynağına bir darbe daha indirildi.

DHA'da yer alan habere göre Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 442,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Başarılı operasyonun detaylarını Ticaret Bakanı Mehmet Muş, verdi.

“Personellerimizi tebrik ediyorum”

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Muş, “Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda 297 kilogram ecstasy, 141 kilogram esrar 4,7 kilogram kokain olmak üzere 442,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Başarılı operasyondan ötürü personellerimizi tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi.