Yurttan ayrılmak için gece saatlerinde gümrük kapısındaki kuyruğa giren sürücüler, aniden bastıran sağanak yağmurdan olumsuz etkilendi. Yollar adeta göle dönerken araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Yurt genelinde "eyyam-ı bahur" sıcakları yaşanırken İstanbul'un batısında ise yaz yağmurları etkili oluyor.

Edirne'de son bir haftadır hava sıcaklığı ortalama 31 derecelerde seyrederken gece saatlerinde Bulgaristan üzerinden gelen yağışlar, Kapıkule'de gurbetçilere sağanak sürprizi yaşattı.

Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Aniden bastıran yağışlar, sınır kapısında vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Suyla kaplanan gümrük kapısında, peronlarda işlem için bekletilen araçlar su içinde kaldı.

Sürücüler ilerleyemedi

Öte yandan Kapıkule yolu üzerindeki sürücüler ise su dolu yolda ilerlemekte güçlük çekti.

O anlar kamerada

DHA'nın aktarımına göre; ekiplerin çalışmasıyla gümrük alanındaki su tahliye edilirken o anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Kapıkule'de şiddetli yağış nedeniyle araçlar su içinde kaldı VİDEO





































