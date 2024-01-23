Kapıkule'de tırın içinden uçak çıktı: Sahibi çıkmazsa satılacak Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada Cessna tipi uçak ele geçirildi. Sürücü V.M. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan önce gözaltına alındı. Şüpheli V.M. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaçakçılar birbirinden ilginç yöntemler kullanıyor...

Bu sefer yapılan aramalarda ise hiç kimsenin beklemediği bir şey yakalandı.

Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen bir tırda, risk analizleri kapsamında arama yapıldı.

Uçak bulundu

Aramada, dorsede kanatları demonte halde 1964 model Cessna F172 tipi uçak bulundu.

Sürücü gözaltına alındı

Sürücü V.M., Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

Şüpheli V.M. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Uçak havalimanına çekildi

El konulan uçağın, Çorlu Havalimanı'na göndermek üzere yazışmalar yapıldı.

Fakat burada yer olmadığı için başka bir tıra yüklenen uçak, muhafaza edilmek üzere Atatürk Havalimanı'na çekildi.

Sahibi çıkmazsa satılacak

Kapıkule Sınır Kapısı'nda beyan harici ele geçirilen ve antika olarak değerlendirilen uçak, dönemin en lüks 3 yolcu taşıma uçağı konumumda.

Kısa mesafe iniş kalkış yapabilme özelliğine sahip uçağın piyasa değeri de 620 bin Türk Lirası.

Eğitim uçağı olarak üretilen tek motorlu 11 metre kanata sahip uçağın uzunluğu ise 8.28 metre.

Eğitim uçağı olarak kullanılıyor

Uçak, günümüzde hala eğitim uçağı olarak kullanıyor.

Kaçak eşya olarak yakalanan uçağın, adli sürecin tamamlanmasının ardından satılabileceği kaydedildi.