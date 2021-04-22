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    Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan otobüste 5 kilo 568 gram uyuşturucu yakalandı

    Otobüste arama yapan gümrük muhafaza ekipleri, sehpa içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi.
    • AA
    • 22.04.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 10:23
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    Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan otobüste 5 kilo 568 gram uyuşturucu yakalandı

    Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsü için ekipler harekete geçti.

    Gümrük muhafaza ekipleri, risk analizleri üzerine Türkiye'ye giriş yapmak için sınır kapısına gelen otobüste arama yaptı.

    SEHPA İÇİNDE UYUŞTURUCU

    Aramada, otobüste bulunan sehpa içerisine gizlenmiş 5 kilo 568 gram esrar ele geçirildi.

    Operasyon kapsamında şüpheliler Y.A.T ve S.S. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

    Kapıkule den Türkiye ye giriş yapan otobüste 5 kilo 568 gram uyuşturucu yakalandı #1

    Kapıkule den Türkiye ye giriş yapan otobüste 5 kilo 568 gram uyuşturucu yakalandı #2

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