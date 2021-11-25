Kar yağışı, etkisini göstermeye başladı

Çeşitli bölgelerde kar yağışı etkisini gösterdi. Yollar beyaz örtüyle kaplanırken, ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı.

Yurdun bazı şehirleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kars’ta etkili olan güneşli ve sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece aralıklarla yağan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

KARS BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yoğun kar yağışından dolayı kısa sürede her taraf beyaza bürünürken, kar altında yürüyen vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği belirtildi.

Kars’ta kar yağışının ardından beyaza büründü ViDEO

TOKAT'TA ULAŞIM AKSADI

Tokat kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Karlı hava nedeniyle Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkii ile 1650 rakımlı Çamlıbel tepesinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan ağır tonajlı araç sürücülerinin bazıları yolda kaldı. Geyraz Mahallesi'nde uygulama yapan ekipler, ağır tonajlı araçların trafiğe çıkmasına izin vermedi.

YOLDA KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kara yolları ekipleri çalışma yaptı. Karla mücadele çalışmalarının ardından ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verildi.

AFYONKARAHİSAR'DA MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI

Kentte dün gece başlayan ve gün boyu devam eden yağmurun yerini kar yağışı aldı.

Emirdağ ilçesinin 2 bin 300 rakımlı Yellibel yaylasında sıcaklık değerleri sıfırın altına düşünce bölgeye mevsiminin ilk karı yağdı.

Kar kalınlığının 5 santimetreye yaklaştığı bölgede tipi de etkisini gösterdi.