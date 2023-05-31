Karabük'te 12’nci kattan düşen bebek hayatını kaybetti

İHA
Tüyler ürperten olay Karabük’te yaşandı…
2 yaşındaki A.S. adlı bebek, Şirinevler Mahallesi Nilüfer Sokak'taki Kulepark A Blok'ta bulunan apartmanın 12’nci katındaki pencereye çıktı.
Beton zemine düştü
Kendini dengede tutamayan bebek, beton zemine düştü.
Çocuklarını yerde hareketsiz bir şekilde yatarken gören aile, durumu 112’ye bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı bebek, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Talihsiz bebek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis de olayla ilgili inceleme başlattı.