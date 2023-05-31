Karabük'te 12’nci kattan düşen bebek hayatını kaybetti 2 yaşındaki bebek 12'inci kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

Tüyler ürperten olay Karabük’te yaşandı…

2 yaşındaki A.S. adlı bebek, Şirinevler Mahallesi Nilüfer Sokak'taki Kulepark A Blok'ta bulunan apartmanın 12’nci katındaki pencereye çıktı.

Beton zemine düştü

Kendini dengede tutamayan bebek, beton zemine düştü.

Çocuklarını yerde hareketsiz bir şekilde yatarken gören aile, durumu 112’ye bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı bebek, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kurtarılamadı

Talihsiz bebek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis de olayla ilgili inceleme başlattı.