Euro
9.3833
-0.05%
Dolar
7.8745
0.04%
Altın
458.05
0%
Borsa
1.342
1.28%
Bitcoin
135.590
-9.49%
EXEN Coin
9.78
-6.85%
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    Karabük'te 15 gündür kayıp yaşlı adam, evinde ölü bulundu

    Karabük'te kendisinden 15 gündür haber alınamayan yaşlı adam, evinde ölü bulundu.
    • İHA
    • 27.11.2020 - 02:22
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 02:27
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Karabük'te 15 gündür kayıp yaşlı adam, evinde ölü bulundu

    Karabük Soğuksu Mahallesi Gonca Sokak’ta Dursun Gücün (59) isimli şahıstan 15 gündür haber alamayan komşuları evine gitti. Yaşlı adamın kapıyı açmaması ve cep telefonu aramalarına cevap vermemesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

    YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU

    İhbar üzerine gelen ekipler çilingir yardımı ile kapıyı açtırdı. Koruyucu kıyafetle içeriye giren ekipler Gücün’ü yatağında hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

    ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

    Evin çevresine güvenlik şeridi çekilirken, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

    ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Şüpheli ölüm ihtimali üzerine olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma başlattı. Gücün’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Karabük te 15 gündür kayıp yaşlı adam, evinde ölü bulundu #1haber alamadı, evinde ölü bulundu -1" width="1200" height="675" />

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir