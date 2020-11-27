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- Karabük'te 15 gündür kayıp yaşlı adam, evinde ölü bulundu
Karabük'te 15 gündür kayıp yaşlı adam, evinde ölü bulundu
- İHA
- 27.11.2020 - 02:22
- Güncelleme : 27.11.2020 - 02:27
Karabük Soğuksu Mahallesi Gonca Sokak’ta Dursun Gücün (59) isimli şahıstan 15 gündür haber alamayan komşuları evine gitti. Yaşlı adamın kapıyı açmaması ve cep telefonu aramalarına cevap vermemesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.
YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU
İhbar üzerine gelen ekipler çilingir yardımı ile kapıyı açtırdı. Koruyucu kıyafetle içeriye giren ekipler Gücün’ü yatağında hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.
ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI
Evin çevresine güvenlik şeridi çekilirken, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Şüpheli ölüm ihtimali üzerine olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma başlattı. Gücün’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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