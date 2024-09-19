Karabük'te 6 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı Karabük'te 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İHA

Karabük Çevreyolu Sanayi Kavşağı'nda E.B.'nin kullandığı 78 YD 157 plakalı araç, orta şeride geçerken kontrolünü kaybedip, B.B.'nin idaresindeki 06 FZ 6073 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından B.U.'nun kullandığı 06 BON 103 plakalı araç, kırmızı ışıkta bekleyen B.S.'nin yönetimindeki 34 FH 2926 plakalı araca çarptı. Aynı anda, kırmızı ışıkta bekleyen S.D.'nin kullandığı 34 AİY 533 plakalı araç da, sol tarafta bulunan ve kırmızı ışıkta duran Ş.D.'nin yönetimindeki 42 AGK 640 plakalı araçla çarpıştı.

6 ARAÇ ÇARPIŞTI, 4 KİŞİ YARALANDI

Toplamda 6 aracın karıştığı kazada, araçlarda bulunan E.S., M.S., K.E.S., ve Ö.A.B. yaralandı. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının hayati tehlike arz etmediği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)