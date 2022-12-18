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    Karabük'te 8 yaşındaki çocuğa çarpan tren makinisti alkollü çıktı

    Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarparak yaralayan tren makinistinin alkollü olduğu tespit edildi.
    • 18.12.2022 - 17:25
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    Karabük'te 8 yaşındaki çocuğa çarpan tren makinisti alkollü çıktı

    Karabük'te, 8 yaşındaki çocuk Zonguldak Caddesi üzerinde bulunan hemzeminden geçiş yapmak istedi.

    M.K. isimli çocuk, Yenice ilçesine seyir halindeki N.Ö. yönetimindeki 27409 sefer sayılı trenin yüzüne çarpması sonucu yaralandı.

    Yola savrulan talihsiz çocuğu fark eden vatandaşlar yardıma koştu.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Yaralı M.K. ambulansla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Makinist alkollü çıktı

    İHA'nın haberine göre, Makinist N.Ö.'nün yapılan kontrolünde alkollü olmadığı belirtildi.

    Karabük te 8 yaşındaki çocuğa çarpan tren makinisti alkollü çıktı #1

    Karabük te 8 yaşındaki çocuğa çarpan tren makinisti alkollü çıktı #2


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