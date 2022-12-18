Karabük'te 8 yaşındaki çocuğa çarpan tren makinisti alkollü çıktı

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarparak yaralayan tren makinistinin alkollü olduğu tespit edildi.

Karabük'te, 8 yaşındaki çocuk Zonguldak Caddesi üzerinde bulunan hemzeminden geçiş yapmak istedi.

M.K. isimli çocuk, Yenice ilçesine seyir halindeki N.Ö. yönetimindeki 27409 sefer sayılı trenin yüzüne çarpması sonucu yaralandı.

Yola savrulan talihsiz çocuğu fark eden vatandaşlar yardıma koştu.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Yaralı M.K. ambulansla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Makinist alkollü çıktı

İHA'nın haberine göre, Makinist N.Ö.'nün yapılan kontrolünde alkollü olmadığı belirtildi.