Karabükte Afrikalı genci dakikalarca tekme tokat dövdü Karabük'te bir saldırganın Afrika uyruklu alkollü öğrenciye dakikalarca tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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İHA

Karabük'te merkeze bağlı 100. Yıl mahallesinde sabaha karşı Afrika’dan geldiğini ve üniversitede okuduğunu söyleyen ve aynı zamanda alkollü olan gence yol ortasında bir başka genç önce yardım etmek istedi.

Tekme tokat dövdü

‘Evine getireyim, sabah 5 oldu. Uykum var, ölüyorum uykusuzluktan’ dedikten sonra Afrikalı gence bana şekil mi yapıyorsun diyerek saldırmaya başladı.

Küfürler ederek, yumruklayıp, yerde sürüklediği şahıs ise, “Ben size ne yaptım” demesine rağmen şiddete maruz kalmaya devam etti.

Kolundan tutarak ağaçlık alana sürüklediği genci, burada da dövmeye eden şahıs, tekrar yol ortasına getirdiği genci yere yatırarak dövmeye devam etti.

"Afrika’dan buraya okumaya geldim"

Alkollü olan ve tanımadığı şahıstan yumruk ve tekmeler yiyen Afrikalı genç, “Ben buraya okumaya geldim. Afrika’dan buraya okumaya geldim” demesine rağmen yerde sürüklenen genci, bu sırada sesleri duyup gelen başka gençler kurtardı.

Afrikalı genci dakikalarca döven şahıs ise, olay yerinden uzaklaştı.