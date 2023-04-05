Karabük'te alevlere teslim olan evden çöp yığını çıktı 4 katlı binanın son katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı. Alevlerin söndürüldüğü evin çöplerle dolu olduğu görüldü.

İHA

Karabük'ün 500 Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan binada dehşet yaşandı.

20 Mart 2023 tarihinde yaşanan olayda, 4 katlı binanın son katında H.Ö.'nün oturduğu dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde çöp yığını bulundu

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri evin çöple dolu olduğu belirlendi.

Evin sağlık ve yaşam şartlarına uygun olmaması üzerine çöple dolu ev, Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık iki saatlik çalışmayla temizlendi.